Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Україні: госпіталізацій майже стільки, як нових випадків

Неділя, 1 серпня 2021, 08:16
COVID в Україні: госпіталізацій майже стільки, як нових випадків
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 31 липня в Україні зафіксовано 484 нові підтверджені випадки COVID-19, госпіталізовано 473 особи, 6 хворих померли, одужала 131 особа.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 16 дітей та 7 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Протестовано за добу методом ПЛР – 13 745 осіб, методом ІФА – 2 676 осіб, експрес-тестами – 10 029 осіб.

За весь час пандемії в Україні виявлено 2 253 269 випадків коронавірусу, одужало – 2 186 994 особи; летальних випадків – 52 951; проведено ПЛР-тестувань – 11 395 330.

Що передувало: За добу 30 липня в Україні зафіксували 916 нових підтверджених випадків COVID-19, 15 осіб померли, госпіталізовано – 486 осіб; одужало – 510 осіб.

Україна серед країн світу займає 56 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: