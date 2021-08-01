COVID в Україні: госпіталізацій майже стільки, як нових випадків

За добу 31 липня в Україні зафіксовано 484 нові підтверджені випадки COVID-19, госпіталізовано 473 особи, 6 хворих померли, одужала 131 особа.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 16 дітей та 7 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (86), Одеській (55), Дніпропетровській (41), Харківській (40) та Київській (24) областях.

Протестовано за добу методом ПЛР – 13 745 осіб, методом ІФА – 2 676 осіб, експрес-тестами – 10 029 осіб.

За весь час пандемії в Україні виявлено 2 253 269 випадків коронавірусу, одужало – 2 186 994 особи; летальних випадків – 52 951; проведено ПЛР-тестувань – 11 395 330.

Що передувало: За добу 30 липня в Україні зафіксували 916 нових підтверджених випадків COVID-19, 15 осіб померли, госпіталізовано – 486 осіб; одужало – 510 осіб.

Україна серед країн світу займає 56 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП