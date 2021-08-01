Чехія пропонує Тимановській міжнародний захист на своїй території
Неділя, 1 серпня 2021, 23:20
Чехія заявила, що готова надати візову підтримку та міжнародний захист білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, яку намагались примусово повернути до Білорусі.
Джерело: Радіо свобода з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Якуба Кулганека
Деталі: За словами Кулганека, він провів консультацій із прем’єр-міністром Андреєм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком, і Чехія готова допомогти Тимановській на своїй території.
Він також додав, що посольство Чехії в Токіо вже отримало відповідні доручення.
Передісторія:
- Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів на Олімпіаді у Токіо, намагалися повернути до Білорусі проти її волі після того, як вона розкритикувала спортивних чиновників Білорусі.
- В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і відмовилась сідати на рейс. Тимановська заявила, що боїться повертатися додому.