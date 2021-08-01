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Чехія пропонує Тимановській міжнародний захист на своїй території

Неділя, 1 серпня 2021, 23:20
Чехія пропонує Тимановській міжнародний захист на своїй території
Фото Фонду спортивної солідарності

Чехія заявила, що готова надати візову підтримку та міжнародний захист білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, яку намагались примусово повернути до Білорусі.  

Джерело: Радіо свобода з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Якуба Кулганека

Деталі: За словами Кулганека, він провів консультацій із прем’єр-міністром Андреєм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком, і Чехія готова допомогти Тимановській на своїй території.

Він також додав, що посольство Чехії в Токіо вже отримало відповідні доручення.

Передісторія:

  • Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів на Олімпіаді у Токіо, намагалися повернути до Білорусі проти її волі після того, як вона розкритикувала спортивних чиновників Білорусі.
  • В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і відмовилась сідати на рейс. Тимановська заявила, що боїться повертатися додому.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяБілорусьспорт
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