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Чехія пропонує Тимановській міжнародний захист на своїй території

Неділя, 1 серпня 2021, 23:20
Фото Фонду спортивної солідарності

Чехія заявила, що готова надати візову підтримку та міжнародний захист білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, яку намагались примусово повернути до Білорусі.  

Джерело: Радіо свобода з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Якуба Кулганека

Деталі: За словами Кулганека, він провів консультацій із прем’єр-міністром Андреєм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком, і Чехія готова допомогти Тимановській на своїй території.

Він також додав, що посольство Чехії в Токіо вже отримало відповідні доручення.

Передісторія:

  • Тимановську, яка 2 серпня мала взяти участь у кваліфікаційному забігу на 200 метрів на Олімпіаді у Токіо, намагалися повернути до Білорусі проти її волі після того, як вона розкритикувала спортивних чиновників Білорусі.
  • В аеропорту вона звернулася по допомогу до поліції і відмовилась сідати на рейс. Тимановська заявила, що боїться повертатися додому.

Теми: ЧехіяБілорусьспорт


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