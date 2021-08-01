Чехія пропонує Тимановській міжнародний захист на своїй території

Чехія заявила, що готова надати візову підтримку та міжнародний захист білоруській легкоатлетці Христині Тимановській, яку намагались примусово повернути до Білорусі.

Джерело: Радіо свобода з посиланням на міністра закордонних справ Чехії Якуба Кулганека

Деталі: За словами Кулганека, він провів консультацій із прем’єр-міністром Андреєм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком, і Чехія готова допомогти Тимановській на своїй території.

Він також додав, що посольство Чехії в Токіо вже отримало відповідні доручення.

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