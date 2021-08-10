У Кличка розповіли, як працюватимуть перепустки на проїзд під час можливого локдану

Столична влада розробила електронну систему для отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок посиленого карантину, з 10 серпня вона запрацювала у тестовому режимі.

Джерело: сайт міської влади з посиланням на першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулебу

Пряма мова Кулеби: "Передумов для запровадження суворого карантину сьогодні в Києві немає. Проте ми не хочемо, щоб третя хвиля застала столицю зненацька. Тому готуємось завчасно за всіма напрямами: медицина, освіта, інфраструктура".

Деталі: За словами чиновника, оформити перепустки можна буде онлайн, ними зможуть скористатися підприємства та організації, які забезпечують життєдіяльність міста.

Авторизуватись у системі та подати заявку на перепустки можна вже зараз.

Для замовлення спецперепусток керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям потрібно:

Авторизуватись у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис). Керівник може додати до 10 довірених осіб, що матимуть доступ до системи.

Заповнити електронну форму заявки (Підприємствам потрібно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун). Для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ, для фізичних осіб-підприємців – види діяльності відповідно до КВЕД.

Чекати на відповідь, що надійде на електронну пошту, зазначену в заявці. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток – ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника.

Зазначається, що для запобігання фальсифікації, всіх працівників, поданих у списку, будуть перевірятись щодо працевлаштування в зазначеній установі, підприємстві чи організації.

Інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток для кожного працівника можна отримати у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Якщо підприємство отримало спецперепуски, то транспортна картка працівника активується автоматично.

Щоб скористатися громадським транспортом працівнику потрібно буде мати транспортну карту.

Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон застосунок Київ Цифровий та додавши транспортну карту.

У КМДА додали, що працюватимуть картки трьох видів – транспортна картка нового зразка, старого зразка та картка Киянина.

Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.