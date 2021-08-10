У Греції через лісові пожежі евакуюють ще 12 населених пунктів на Пелопоннесі

У зв’язку з лісовими пожежами повідомлення про необхідність евакуації отримали жителі ще 12 населених пунктів у гірській області Аркадія на Пелопоннеському півострові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Служба 112 попросила людей, що перебувають у вказаній зоні, евакуюватись у Тропаю і Тріполіс.

Осередки пожеж, що загрожують цим населеним пунктам, можна бачити і на Google-мапі.

Біля осередків пожежі в районі Мегалополіса та Мельпеї, звідки поширився вогонь, продовжують роботу значні сили пожежників.

Як повідомлялося, продовжують боротьбу з пожежею і на півночі другого найбільшого за величиною острова Греції, Евбея, розташованому недалеко від материка на північний схід від Афін.

Допомогу у гасінні пожеж в Греції надають 22 країни, серед яких і Україна. Українські рятувальники в суботу ліквідували осередки пожеж по фронту 2250 метрів та врятували два населених пункти – Спатарі і Метохі.

Про те, як Греція бореться з пожежами, дивіться також у відео "Європейської правди".

Масштабним лісовим пожежам сприяє екстремальна спека. Увесь минулий тиждень температура повітря перевищувала 40 градусів за Цельсієм, а іноді досягала 47 градусів.

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