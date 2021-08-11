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З конституції Білорусі хочуть вилучити положення про нейтралітет країни

Середа, 11 серпня 2021, 14:58

Конституційна комісія Білорусі запропонувала прибрати з Основного закону положення про нейтралітет країни.

Про це заявив голова комісії і голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич, повідомляє "Європейська правда".

"Це положення в чинній конституції є. З огляду на реальну дійсність, оскільки Республіка Білорусь є членом ОДКБ і фактично входить у військово-політичний блок, треба привести положення конституції у відповідність до об'єктивної реальності", - цитує Міклашевича білоруське державне агентство БЕЛТА.

Він зазначив, що при цьому комісія пропонує на конституційному рівні закріпити положення, що з території Республіки Білорусь не буде ніяких загроз іншим державам.

"А для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до міжнародних договорів Республіка Білорусь буде використовувати колективну оборону", - сказав Міклашевич.

Референдум щодо поправок до конституції в Білорусі планують на початку 2022 року.

Вже оприлюднений проєкт конституційних змін не містить значного перерозподілу владних повноважень від президента до парламенту та Кабміну, як про це анонсувалося, та не передбачає створення посади з особливими повноваженнями, з якої у разі складання президентських повноважень Лукашенко міг би й надалі контролювати ситуацію в країні. Детальніше про це у статті: Рік, що змінив Білорусь: куди прийшов та на чому тримається режим Лукашенка

Теми: БілорусьЛукашенко


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