У членів ВО "Свобода" на Кіровоградщині СБУ вилучила арсенал зброї

Служба безпеки України виявила у місцевих депутатів Кіровоградщини арсенал зі зброєю: вони займалися вимаганням коштів.

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Вказано, що СБУ виявила у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю. Серед вилученого – пістолети з бойовими набоями і пристроєм для безшумної стрільби.

В СБУ наголошують, що перевіряють інформацію що ці засоби ураження могли використати для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

При цьому вказано, що правоохоронці викрили факт незаконного зберігання зброї в ході розслідування кримінального провадження щодо причетності викритих депутатів до системної корупції.

За даними джерела УП, йдеться про членів ВО "Свобода".

Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку цієї політсили.

За даними слідства, депутати налагодили корупційний механізм одержання грошей від громадян, у тому числі підприємців.

Зокрема за 60 тисяч доларів крім закриття провадження посадовці обіцяли фермеру уникнути штрафних санкцій, хоча не мали на це жодних повноважень.

Правоохоронці затримали двох зловмисників після передачі всієї суми хабара. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших винних осіб. Перевіряється причетність до протиправної діяльності посадовців регіональних підрозділів фіскальної і податкової служб.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.