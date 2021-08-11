У Франції вандали пошкодили понад 20 центрів вакцинації та тестування

У Франції вандали атакували понад 20 медичних установ, серед яких більшість – центри вакцинації, на тлі посилення кампанії вакцинації французьким урядом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

З 12 липня в цілому 22 медичні установи зазнали нападу, в тому числі 15 центрів вакцинації, 5 центрів тестування на COVID-19 і одна медична лабораторія, повідомив агентству в середу чиновник міністерства внутрішніх справ Франції.

По всій країні на центрах вакцинації, центрах тестування та будівлях аптек невідомі залишали свастики і написи, такі як "колабораціоніст", "нацист" і "геноцид".

Такі ж гасла були помічені на деяких демонстраціях проти "паспортів здоров'я".

В останні тижні Францією прокотилися масові протести проти "паспортів здоров’я". Протестувальники заявили, що пропуск обмежує їхні свободи.

Міністр внутрішніх справ заявив, що нападники будуть суворо покарані, але поки ніяких великих арештів не проведено.

Починаючи з 9 серпня по всій Франції повсякденні заходи, такі як відвідування кафе або поїздка потягом, дозволені лише тим, хто може довести, що має щеплення від коронавірусу, одужав або отримав негативний тест.

Більш жорсткі правила, які також передбачають обов’язкову вакцинацію всіх медичних працівників до 15 вересня, діятимуть до середини листопада і застосовуватимуться до всіх, кому виповнилося 18 років.

Серед 67 мільйонів жителів Франції близько 63% отримали щонайменше один укол вакцини, більше половини повністю вакциновані.

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