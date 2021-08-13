Білорусь може отримати майже $1 млрд від МВФ

Білорусь може отримати від Міжнародного валютного фонду майже 1 млрд євро, попри те, що країна вже перебуває під санкціями США, ЄС, Британії і Канади, та попри заклики не надавати такого фінансування з огляду на ситуацію в Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Для Білорусі передбачається 910 млн доларів зі спеціального пакету, еквівалентного $650 млрд (так званих Special Drawing Rights - спеціального права запозичення), для підтримки на тлі пандемії. Кошти мають бути надані 23 серпня, загалом пакет призначений для понад 190 країн.

Речник фонду Джеррі Райс зазначив, що в МВФ пильно стежать за ситуацією в країні, але "як і в усіх таких випадках, МВФ керується у своїх діях позицією міжнародної спільноти, яка продовжує підтримувати контакти з чинним урядом країни".

Деякі недемократичні режими, зокрема Мадуро у Венесуелі та режим у М’янмі, не можуть отримати фінансування, тому що уряди не отримали широкого визнання.

Проте такі країни як Китай, Росія та Іран продовжують отримувати кошти від МВФ, попри критику американської адміністрації та застосовані проти них санкції.

Прихильники виділення коштів наполягають, що це необхідно для підтримання стабільності і для того, щоб країни могли виділяти достатньо ресурсів для реагування на пандемію коронавірусу.

Опоненти режиму Лукашенка останнім часом активно виступали проти надання країні будь-яких коштів, аргументуючи це тим, що це дозволить Лукашенку втримати владу і мати достатньо ресурсів для масштабних репресій. У тому числі про це казала лідерка опозиції Світлана Тихановська під час свого візиту до Вашингтона минулого місяця.

Низка депутатів Палати представників звернулися до представника США в правлінні МВФ та керівництва фонду з проханням встановити певні обмеження для використання коштів, які будуть надані Білорусі.

Проте, пише Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, на відміну від випадку Венесуели та М’янми, у фонді не було дискусій з приводу того, щоб більше не визнавати режим Лукашенка.

Джерела агентства кажуть, що в адміністрації Байдена мають плани обмежити використання Білоруссю коштів від МВФ. Раніше у Мінфіні заявляли, що США не пропонуватимуть валюту країнам, до яких застосовуються санкції. Проте навіть якщо США не надасть реальну валюту в обмін на SDR, це можуть робити інші 31 країни та організації.

У той же час, кошти від МВФ дадуть Лукашенку більше простору для маневру у перемовинах з Росією.

Нагадаємо, у річницю останніх президентських виборів США, Британія та Канада посилили санкції проти режиму Лукашенка.

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