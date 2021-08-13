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У Польщі в центрі міста семеро осіб закидали пляшками українця – ЗМІ

П'ятниця, 13 серпня 2021, 20:08
У Польщі в центрі міста семеро осіб закидали пляшками українця – ЗМІ
місто Влоцлавек, фото: polsha24.com

У польському місті Влоцлавек Куявсько-Поморського воєводства семеро осіб закидали пляшками чоловіка - як стверджує очевидиця події, ним був українець. 

Про це повідомило польське видання Dzień Dobry Włocławek, пише "Європейська правда".

До редакції звернулася жінка, яка повідомила, що стала свідком небезпечної ситуації.

"Семеро хлопців кидали пляшки в українця. Вони поводилися скандально, вульгарно, так що ми боялися пройти повз них. Наша люба поліція зробила три обходи і пішла далі", - розповіла очевидиця події.

Поліція підтвердила, що такий інцидент відбувся на площі Свободи 8 серпня. За інформацією правоохоронців, семеро осіб поводилися агресивно стосовно перехожих і переслідували людину. Поліція не уточнила національність цієї особи.

Поліція повідомила, що поліцейські намагалися знайти групу агресивних чоловіків, але без успіху.

"Біля точки громадського харчування поліцейські виявили кількох осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили", - зазначив Томаш Томашевський з головного управління поліції у Влоцлавку.

В поліції також зазначили, що ніхто з очевидців не проінформував правоохоронців про злочин.

Про стан потерпілого нічого не відомо.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщаукраїнці
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