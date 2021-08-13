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Українські рятувальники зміцнюють імідж України в Туреччині – посол

П'ятниця, 13 серпня 2021, 20:52
Українські рятувальники зміцнюють імідж України в Туреччині – посол
дснс

Новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що українські рятувальники, які вирушили гасити лісові пожежі, зміцнюють імідж України в Туреччині.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Посол наголосив, що вперше за останні роки Україна надала посильну допомогу Туреччині, яка вже кілька тижнів гасить пожежі.

"Це не тільки літаки МНС, це так само приватна компанія "Українські вертольоти", яка в дуже унікальний спосіб вночі, за допомогою новітніх технологій, допомагає тушити осередки пожеж, які вночі ніхто ніколи не гасив авіаційною технікою", - зазначив посол.

"Ми зараз спостерігаємо досить позитивні відгуки в турецькому суспільстві. Рівень сприйняття, що це гуманітарна допомога, а не платні послуги, відіграє серйозну роль для зміцнення позитивного іміджу України. Ми маємо допомагати своїм друзям, не тільки чекаючи на допомогу від когось", - додав він.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Україна направила до Туреччини п'ять вертольотів з приладами нічного бачення, які будуть задіяні в гасінні лісових пожеж в цілодобовому режимі.

12 серпня Туреччина повідомила, що в країні загасили всі великі лісові пожежі.

Дивіться інтерв’ю "Європейської правди":  На яку допомогу Туреччини може розраховувати Україна?

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаДСНС
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