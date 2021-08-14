Екоінспекція перевірить підприємства, які можуть забруднювати води

Державна екологічна інспекція України проведе позапланові перевірки підприємств по всій Україні, які працюють у прибережно-захисних смугах водних об’єктів.

Джерело: голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований

Пряма мова Мальованого: "Найближчим часом Держекоінспекція має розпочати проведення позапланових перевірок підприємств по всій Україні, які здійснюють діяльність у прибережно-захисних смугах водних об’єктів, а також найбільших забруднювачів водних ресурсів.

Очікуємо, що правоохоронні органи – прокуратура, СБУ, поліція – оперативно реагуватимуть у разі надання ДЕІ інформації про ознаки кримінальних порушень, а також під час недопусків. Це дозволить оперативно забезпечити початок розслідування справи та її доведення до кінця.

Сподіваюсь, що ефективна робота з обох сторін та продуктивна співпраця дозволять забезпечувати захист довкілля!".

Деталі: У Держекоінспекції 13 серпня обговорили з представниками прокуратури розслідування екологічних порушень на території Херсонської області.

Особливу увагу зосередили на питанні незаконного добування корисних копалин. Зокрема, йдеться про водні ресурси, адже відбувається забір термальних вод із незаконним бурінням свердловин.

Ще одна проблема – скиди недостатньо очищених стічних вод із комунальних та промислових підприємств.

Наразі прокуратура розглядає 3 кримінальні провадження за цим напрямком.