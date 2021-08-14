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Українцям прогнозують спеку вдень і прохолоду вночі

Субота, 14 серпня 2021, 12:26
Українцям прогнозують спеку вдень і прохолоду вночі
УП

Найближчої доби в більшості областей України буде сухо, доволі свіжо вночі і спекотно вдень, лише в південно-східній частині країни підвищена вологість, тепліше вночі і не дуже спекотно вдень.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю на більшій частині територій країни без опадів; температура вночі 11-16°, в Одеській області до 20°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень близько 20°.

У Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в неділю без опадів; температура вночі 14-16°, вдень близько 30°.

 

У понеділок, 16 серпня, в Україні без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

 

14 серпня о 8 годині ранку температура води в Чорному морі була 22-25°, в Азовському морі 24-27°, в Дніпрі, в межах Києва, 24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 серпня найвища температура вдень була 36,5 в 2010 році, найнижча вночі 6,2 в 1909 році.

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Теми: погода
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