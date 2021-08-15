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Албанія прийме біженців з Афганістану на прохання США

Неділя, 15 серпня 2021, 17:09

Албанія прийняла запит США про тимчасовий прийом афганських біженців, які подають заявки візи для в'їзду до Сполучених Штатів на тлі взяття Кабула "Талібаном".

Про це заявив прем'єр-міністр Еді Рама, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рама сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена недавно попросила Албанію оцінити, чи може вона служити транзитною країною для низки афганських біженців, кінцевим пунктом призначення яких є Сполучені Штати.

"Ми не будемо говорити ні не тільки тому, що наші великі союзники просять нас про це, але тому, що ми - Албанія", - сказав Рама.

Цього тижня джерела повідомили Reuters, що адміністрація Байдена провела переговори з такими країнами, як Косово та Албанія, про захист афганців, пов'язаних з США, від репресій талібів, поки вони не завершать процес затвердження своїх віз в США.

У Косово глава адміністрації прем'єр-міністра Альбіна Курті сказав, що його уряд підтримує контакти з владою США з питання розміщення афганських біженців з середини липня.

"Ми ретельно виконуємо велику логістичну, технічну, охоронну і соціальну роботу", - йдеться в заяві.

У 2014 році Албанія прийняла близько 3000 членів Народної організації моджахедів Ірану і вони оселилися в таборі недалеко від Дурреса, головного порту країни.

Нагадаємо, в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

"Українська правда" в Threads

Теми: біженціАфганістанАлбанія
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