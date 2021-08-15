Албанія прийме біженців з Афганістану на прохання США

Албанія прийняла запит США про тимчасовий прийом афганських біженців, які подають заявки візи для в'їзду до Сполучених Штатів на тлі взяття Кабула "Талібаном".

Про це заявив прем'єр-міністр Еді Рама, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рама сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена недавно попросила Албанію оцінити, чи може вона служити транзитною країною для низки афганських біженців, кінцевим пунктом призначення яких є Сполучені Штати.

"Ми не будемо говорити ні не тільки тому, що наші великі союзники просять нас про це, але тому, що ми - Албанія", - сказав Рама.

Цього тижня джерела повідомили Reuters, що адміністрація Байдена провела переговори з такими країнами, як Косово та Албанія, про захист афганців, пов'язаних з США, від репресій талібів, поки вони не завершать процес затвердження своїх віз в США.

У Косово глава адміністрації прем'єр-міністра Альбіна Курті сказав, що його уряд підтримує контакти з владою США з питання розміщення афганських біженців з середини липня.

"Ми ретельно виконуємо велику логістичну, технічну, охоронну і соціальну роботу", - йдеться в заяві.

У 2014 році Албанія прийняла близько 3000 членів Народної організації моджахедів Ірану і вони оселилися в таборі недалеко від Дурреса, головного порту країни.

Нагадаємо, в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".