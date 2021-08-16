Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу – ЗМІ

Щонайменше п’ятеро людей загинули в аеропорту Кабулу, коли сотні людей намагалися силою проникнути в літаки, що вилітали з афганської столиці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані очевидців, передає "Європейська правда".

Один із свідків сказав, що бачив, як тіла п'яти людей несли до транспортного засобу. Інший свідок сказав, що незрозуміло, чи жертви були вбиті вогнепальною зброєю чи в тисняві.

Американські війська, які керують аеропортом, раніше вистрілили повітря, щоб розігнати натовп, заявив чиновник США.

Офіційні особи не могли одразу прокоментувати інформацію про загиблих.

Нагадаємо, тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.

Через зростання насииля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.