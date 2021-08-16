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В Афганістані продовжують перебувати до 50 українців - МЗС

Понеділок, 16 серпня 2021, 13:50
Фото Rahmat Gul / AP

В Афганістані продовжують перебувати до 50 громадян України, дипломати уточнюють, хто з них бажає евакуюватися.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма нині встановлено зв'язок, дипломати уточнюють, хто з них бажає бути евакуйованим", - сказав Ніколенко.

За його словами, паралельно опрацьовуються можливі шляхи безпечної евакуації, в тому числі з використанням можливостей іноземних партнерів.

"Тримаємо ситуацію на особливому контролі", - запевнив він.

Ніколенко також нагадав, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.

"Тепер відразу два українських диппредставництв - в Таджикистані і Пакистані - моніторять ситуацію і готові допомагати нашим громадянам", - пояснив він.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 людей з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

Теми: АфганістанУкраїна


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