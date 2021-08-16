Прем'єр Швеції та міністр оборони приїдуть до Києва на саміт Кримської платформи

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен 23 серпня відвідає Київ для участі в урочистому відкритті української ініціативи "Кримська платформа".

Як повідомляє "Європейська правда", візит анонсований на сайті шведського уряду.

Разом з главою уряду Україну відвідає міністр оборони Пітер Гультквіст.

"Мета Кримської платформи - підвищити обізнаність міжнародної спільноти про незаконну анексію Криму Росією і поліпшити координацію дій у відповідь на незаконну анексію", - йдеться в заяві.

"Участь прем'єр-міністра зміцнює принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України", - відзначили в канцелярії шведського прем'єра.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що на Кримській платформі будуть присутні представники високого рівня від 40 країн і міжнародних організацій.

Як повідомлялося, США визначилися із представником на першому саміті "Кримської платформи" - ним буде міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

У події планують особисто взяти участь президенти Польщі, Латвії та Словаччини.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.