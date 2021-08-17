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З проханням евакуюватися з Афганістану звернулися вже 120 українців – МЗС

Вівторок, 17 серпня 2021, 11:40

Уже 120 українців звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, влада в якому перейшла до угруповання "Талібан".

Про це "Європейській правді" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Станом на ранок, 120 громадян України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися із Афганістану. Мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок" - сказав він.

Речник нагадав, що в аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти українських громадян. Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам. Неконтрольованою також залишається ситуація і в самому аеропорту.

"МЗС, посольства та причетні відомства нині докладають максимальних зусиль, аби вирішити питання вильоту літака з українцями найближчим часом. Пріоритет номер один – безпека. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян" - сказав Ніколенко.

"Хочу запевнити, що Україна не залишить своїх громадян в Афганістані напризволяще. Ті українці, які знаходяться в країні і мають бажання повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані. Родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги" - наголосив він.

Напередодні повідомлялося, що  евакуації потребують близько 90 українців.

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, у тому числі Афганістану. 

"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанМЗС
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