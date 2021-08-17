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Китай слідом за РФ йде на конфлікт з ЄС, не визнавши повноважень його представника у Боснії

Вівторок, 17 серпня 2021, 16:04

Посольство Китаю в Боснії і Герцеговині направило дипломатичну ноту, в якій йдеться, що влада цієї країни не визнає легітимність Крістіана Шмідта як нового Високого представника в БіГ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на боснійський телеканал РТРС.

У ноті вказується, що, оскільки проєкт резолюції про призначення Високого представника, запропонований Китаєм і Росією в Раді Безпеки ООН, не був прийнятий, китайська сторона вважає призначення нового представника незаконним.

Посол Росії в БіГ Ігор Калабухов раніше заявив, що його країна також не визнає законність і легітимність обрання Шмідта, і сказав, що не має наміру співпрацювати зі Шмідтом.

Крістіана Шмідта призначили на цю посаду у травні, офіційно він почав працювати з 1 серпня. 

Високий представник у Боснії та Герцеговині - посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди в 1995 році. Він одночасно є спеціальним представником Європейського Союзу та має повноваження від Організації Об'єднаних Націй.

Його повноваження визнають всі учасники  мирного процесу в Боснії і Герцеговині, крім Росії та Республіки Сербської, які вважають, що цю посаду потрібно скасувати. 

Нагадаємо, в кінці липня боснійські серби заявили про бойкот загальнодержавних органів Боснії і Герцеговини через запровадження попереднім Високим представником Валентином Інцко кримінальної відповідальності за заперечення геноциду в Сребрениці та за глорифікацію воєнних злочинців. 

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"Українська правда" у Threads

Теми: КитайЄСБоснія
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