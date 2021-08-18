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Британські “Тайфуни” перехопили російський винищувач біля Румунії

Середа, 18 серпня 2021, 04:13

"Тайфуни" британських ВПС, що базуються в Румунії, перехопили російський винищувач Су-24, який летів в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Джерело: Royal Air Force

Деталі: Як зазначається, російський літак виявили при вході в район польотної інформації Бухареста. Літак не надав план польоту і не контактував з румунською авіадиспетчерської службою, що створювало загрозу безпеці польотів для всіх користувачів повітря.

Су-24 пролетів не ближче 20 миль (32 км) від румунського узбережжя. "Тайфуни" відстежували його, поки він не покинув зону польотної інформації. Потім британські літаки повернулися на базу.

Теми: РосіяБританія


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