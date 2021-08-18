"Нахабна провокація": 12 білоруських прикордонників перетнули кордон Литви

МВС Литви заявило про провокацію з боку Мінська, коли 12 білоруських прикордонників незаконно перетнули литовський кордон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У відповідь МВС заявило, що збільшує свою присутність на кордоні.

"До таких нахабних провокацій, коли 12 білоруських прикордонників сьогодні перетнули кордон Литовської Республіки, ми не можемо ставитися терпимо. Ми негайно відреагували на цю провокацію і прийняли рішення додатково посилити охорону кордону", - заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

За даними МВС, в Шальчінінкському районі представники силових структур Білорусі зі щитами і в екіпіруванні для придушення заворушень насильно витіснили 35 мігрантів і самі зайшли на територію Литви. Відеозаписом цього інциденту у вівторок увечері в фейсбуці поділилася Служба охорони держкордону.

За даними служби, білоруси самі опублікували, як група мігрантів намагається потрапити в Литву, однак промовчали, що мігрантів в Литву тіснили білоруські силовики.

"Після повторних попереджень співробітників Служби охорони державного кордону порушники пішли в сторону Білорусі", - зазначила служба.

В Литву через кордон з Білоруссю в цьому році потрапило понад 4,1 тис. нелегальних мігрантів. Більшість - з Іраку. Литва звинувачує мінський режим в організації потоків мігрантів та називає це гібридною агресією.

У середу глави МВС країн ЄС проведуть кризову зустріч для обговорення ситуації довкола напливу мігрантів з Білорусі.