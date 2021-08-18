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США заблокували "Талібану" доступ до активів Афганістану на суму $9,5 млрд

Середа, 18 серпня 2021, 13:35
США заблокували Талібану доступ до активів Афганістану на суму $9,5 млрд
Таліби, Getty Images

Сполучені Штати Америки заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з "Талібаном".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Al Jazeera.

Високопосадовець адміністрації США заявив, що будь-які активи центрального банку, якими володіє уряд Афганістану в США, не будуть доступні талібам, які залишаються у списку санкцій Міністерства фінансів.

Виконуючий обов’язки голови афганського центробанку Аджмал Ахмаді написав у Twitter, що у п’ятницю він дізнався, що надходження готівкових доларів також  припиняться. Ахмаді також повідомив, що виїхав з країни, але не сказав, куди саме.

Центробанк Афганістану має активи на суму $9,5 мільярдів, значна частина яких знаходиться на рахунках у Федеральній резервній системі Нью-Йорка та фінансових установах із США.

Санкції США проти талібів означають, що вони не мають доступу до будь-яких коштів. За словами двох людей, знайомих з цим питанням, переважна більшість активів центробанку наразі не зберігається в Афганістані.

Раніше стало відомо, що влада Німеччини призупинила надання допомоги на сприяння розвитку Афганістану. Із 250 мільйонів євро, передбачених у німецькому бюджеті за цією статтею, поки не виплачено ані цента.

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"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанСШАТалібангрошісанкції
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