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Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня

Четвер, 19 серпня 2021, 10:49
Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня

Події в Афганістані не змінили плану підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США, однак у зв’язку з розширенням програми візиту його зустріч з президентом Джо Байденом відбудеться 31, а не 30 серпня, як повідомлялося раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз у нас немає жодних індикаторів того, що події в Афганістані якимось чином негативно впливають на підготовку та здійснення візиту президента України до США. Президент Володимир Зеленський розпочне візит до Вашингтона 30 серпня на запрошення президента США Джо Байдена", - сказав він.

За словами міністра, порядок денний візиту передбачатиме низку заходів у Вашингтоні та штаті Каліфорнія.

 "У зв’язку з розширенням програми візиту зустріч президентів Зеленського і Байдена відбудеться 31 серпня. Ми домовилися про перенесення на один день через те, що формат зустрічі був розширений і передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч віч-на-віч" - заявив Кулеба.

За його словами, таких домовленостей вдалося досягти під час його останньої поїздки до США разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Як повідомлялося, президент України в рамках візиту до США може зустрітися з підприємцем Ілоном Маском та генеральним директором компанії Apple Тімом Куком. 

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденЗеленський
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