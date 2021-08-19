Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головний дипломат ЄС пояснив, що готовність говорити з "Талібаном" не означає їхнього визнання

Четвер, 19 серпня 2021, 15:24
Головний дипломат ЄС пояснив, що готовність говорити з Талібаном не означає їхнього визнання
Жозеп Боррель. Фото: його Twitter

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель пояснив, що його слова про готовність Євросоюзу говорити з "Талібаном" не означають політичного визнання їхнього режиму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Високий представник ЄС сказав на зустрічі комітетів Європарламенту щодо Афганістану.

"Так, я сказав, що ми повинні говорити з "Талібаном". Але встановлення каналів комуніації жодним чином не означає політичного визнання. Ми маємо запропонувати гуманітарну підтримку для Афганістану і сусідніх країн, щоб вони могли краще реагувати на пов’язані виклики - нелегальну міграцію, тероризм, наркоторгівлю", - зазначив Боррель. 

Він додав, що вважає нинішню ситуацію в країні катастрофою для Афганістану і для Заходу.

"Це катастрофа для афганського народу, для західних цінностей і довіри до Заходу, для міжнародних відносин", - сказав він.  

Боррель розповів, що з близько 400 афганців-співробітників місії ЄС у Кабулі лише 106 людей вже в безпеці у Мадриді, решті досі не вдалося дістатися до аеропорту. Він назвав моральним обов'язком Європи врятувати якомога більше афганців, які співпрацювали із західними місіями.

Раніше головний дипломат ЄС у заяві від імені всіх країн блоку наголосив також, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежатиме від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини, зокрема прав жінок. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСТалібанАфганістан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ЄС
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: