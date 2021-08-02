У Telegram з’явились оновлення

У додатку Telegram з’явились опції групових відеовикликів до тисячі глядачів, пришвидшеного або сповільненого перегляду відео, покращення якості зображень та демонстрації екрану між двома користувачами.

Джерело: Telegram

Деталі: Нещодавно у додатку запровадили функцію групових відеочатів. Проте кількість учасників була обмежена. Нові оновлення дають змогу проводити групові відеовиклики за участі до 1000 глядачів. Тепер, як йдеться у блозі месенджеру, "можна дивитися трансляції людей, концертів та інших масових заходів".

Планується, що найближчі оновлення дозволять зняти й це обмеження.

Окрім того, збільшено якість та роздільну здатність зображення у відеоповідомленнях, а якщо натиснути на одержане відеоповідомлення, воно розгорнеться на всю ширину чату.

Також відеоповідомлення можна перемотати назад або вперед.

Розробники також додали функцію, яка дозволяє сповільнити або пришвидшити відеозапис, вибравши швидкість 0.5, 1.5 або 2Х. На Android також підтримується швидкість 0.2x.

У новій версії демонструвати екран також можна як у групових відеовикликах, так і у викликах між двома користувачами. При цьому буде транслюватись не лише зображення, а й звук з пристрою.

Нові оновлення також торкнулись автоматичного видалення повідомлень, анімацій, зміни паролю.

Що передувало: У додатку Telegram з’явилась можливість вмикати камеру та демонструвати екран у голосових чатах груп.