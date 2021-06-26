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Telegram додав нові функції

Субота, 26 червня 2021, 15:04
Telegram додав нові функції

У додатку Telegram з’явилась можливість вмикати камеру та демонструвати екран у голосових чатах груп. 

Джерело: Telegram

Деталі: Нова опція доступна на будь-яких пристроях: телефонах, планшетах, ноутбуках та комп’ютерах. Як кажуть у додатку, тепер з його допомогою можна проводити дистанційне навчання, ділові зустрічі або просто збиратися компанією.

Під час відеочату також можна прикріпити відео одного із співрозмовників і воно може залишитись на екрані навіть тоді, коли говорить хтось інший. Водночас, почати голосовий чат у групі може будь-який її адміністратор. Кількість присутніх у голових чатах не обмежена. Проте функцією відеовиклику можуть скористатись лише перші 30 людей. Невдовзі ліміт планують збільшити. 

Окрім того, серед інших нововведень з’явились анімовані фони та нова анімація повідомлень. Для появи нових опцій потрібно завантажити оновлення. 

Українська правда

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Теми: соцмережі
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