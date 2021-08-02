З App Store видалили додаток для знайомств противників вакцинації 

Додаток Unjected, де могли познайомитись противники вакцинації проти коронавірусу, видалили із App Store.

Джерело: Business Insider

Деталі: Компанія Apple видалила додаток для знайомств, який його розробники позиціонували як простір для "медичної автономії та свободи вибору".

У Apple кажуть, що Unjected порушило політику щодо контенту, пов’язаного із COVID-19.

Представник корпорації процитував інтерв’ю розробника додатку, де йшлось про те, що Unjected призначений для "однодумців, які не вакцинувались".

В Apple також повідомили, що засновники додатку просили користувачів не використовувати слова на зразок "мікрочіп". Таким чином вони хотіли обдурити App Store.

Unjected запустили у травні як додаток для знайомств, проте нещодавно в нього додали нові функції. Однією із них був перелік підприємств, де "поважають нашу автономію та просувають свободу", тобто де не вимагають бути вакцинованим.