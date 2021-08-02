У Грузії стався землетрус
Понеділок, 2 серпня 2021, 02:21
На півдні Грузії стався землетрус магнітудою 3,1 бали.
Джерело: "Эхо Кавказа" – проєкт Радіо Свобода
Деталі: За повідомленням Національного центру сейсмічного моніторингу, землетрус пройшов в регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні Грузії.
Підземні поштовхи були зафіксовані о 21:09 за місцевим часом.
Гіпоцентр землетрусу знаходився на глубині в 9 кілометрів. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих внаслідок стихійного лиха не надходило.
Нагадаємо:
- У травні на півночі Грузії стався землетрус магнітудою майже 5, що вважається землетрусом середньої сили.