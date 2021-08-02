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У Грузії стався землетрус

Понеділок, 2 серпня 2021, 02:21

На півдні Грузії стався землетрус магнітудою 3,1 бали. 

Джерело: "Эхо Кавказа" – проєкт Радіо Свобода 

Деталі: За повідомленням Національного центру сейсмічного моніторингу, землетрус пройшов в регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні Грузії. 

Підземні поштовхи були зафіксовані о 21:09 за місцевим часом. 

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глубині в 9 кілометрів. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих внаслідок стихійного лиха не надходило. 

Нагадаємо:

  • У травні на півночі Грузії стався землетрус магнітудою майже 5, що вважається землетрусом середньої сили.

Теми: Грузіястихійне лихо


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