Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Грузії стався землетрус

Понеділок, 2 серпня 2021, 02:21
У Грузії стався землетрус

На півдні Грузії стався землетрус магнітудою 3,1 бали. 

Джерело: "Эхо Кавказа" – проєкт Радіо Свобода 

Деталі: За повідомленням Національного центру сейсмічного моніторингу, землетрус пройшов в регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні Грузії. 

Підземні поштовхи були зафіксовані о 21:09 за місцевим часом. 

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глубині в 9 кілометрів. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих внаслідок стихійного лиха не надходило. 

Нагадаємо:

  • У травні на півночі Грузії стався землетрус магнітудою майже 5, що вважається землетрусом середньої сили.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіястихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Грузія
Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: