У Грузії стався землетрус

На півдні Грузії стався землетрус магнітудою 3,1 бали.

Джерело: "Эхо Кавказа" – проєкт Радіо Свобода

Деталі: За повідомленням Національного центру сейсмічного моніторингу, землетрус пройшов в регіоні Самцхе-Джавахеті на півдні Грузії.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 21:09 за місцевим часом.

Гіпоцентр землетрусу знаходився на глубині в 9 кілометрів. Повідомлень про пошкодження чи постраждалих внаслідок стихійного лиха не надходило.

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