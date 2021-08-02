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Влада розглядає можливість послабити обмеження для вакцинованих - санлікар

Понеділок, 2 серпня 2021, 11:49
Влада розглядає можливість послабити обмеження для вакцинованих - санлікар

У Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення".

Деталі: За його словами, карантинні норми будуть переглядатися залежно від епідситуації.

Кузін наголосив, що основні протиепідемічні заходи залишаються чинними: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей.

Найголовніше – вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби і це рятує життя, – додав Кузін.

Незважаючи на збільшення темпів вакцинації, показник щеплених громадян залишається вкрай низьким, і ця ситуація викликає тривогу, зазначив він.

Що передувало: Голова комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Facebook заявив, що Україна згодом також буде вимушена запроваджувати обмеження для невакцинованих громадян.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, щеплено 3 571 447 людей, із них отримали одну дозу – 3 571 445 людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 2 023 258.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірус
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