У Києві за перший день серпня 62 нових хворих на COVID

За добу 1 серпня у столиці зареєстрували 62 нових випадки захворювання на коронавірус, дві людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Плюс 62 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, плюс 2 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 41 жінка віком від 24 до 79 років, 17 чоловіків віком від 19 до 72 років, 2 дівчинки 4 та 16 років та 2 хлопчики 3 та 11 років. 10 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Подільському (19), Оболонському (11) та в Солом’янському (10) районах.

Станом на 2 липня у столиці уже 219 142 підтверджених випадки коронавірус, померли 5 235 хворих. Подолали вірус 209 427 мешканців столиці, з них 48 за минулу добу.

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