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Чоловік Тимановської втік з Білорусі в Україну

Понеділок, 2 серпня 2021, 17:39
Чоловік Тимановської втік з Білорусі в Україну

Чоловік білоруської олімпійки Христини Тимановської - Арсеній Зданевич поїхав з Білорусі до України після того, як його дружину намагалися силоміць вивезти з Олімпіади в Токіо на батьківщину.

Джерело: BBC News Україна із посиланням на коментар самого Зданевича

Деталі: 25-річний Арсеній Зданевич теж спортсмен: майстер спорту, працював тренером з фітнесу.

Своє точне місце перебування він не називає з міркувань безпеки, але запевняє, що в Україні почувається безпечно. Каже, що був тут кілька разів проїздом.

Зданевич каже, що вирушив до України, бо тут у нього є знайомі. Якими будуть дії подружжя далі, він наразі не знає.

У самої Крістіни, за його словами, в Білорусі залишилася мама.

Пряма мова: "Рішення про виїзд ухвалив протягом пів години. Не відчував, що за мною стежать, спокійно пройшов кордон, зараз у безпеці".

Більше деталей: Зданевич повідомив, що Тимановська вже отримала запрошення виступати за Польщу, а сама вона перебуває у нормальному психологічному стані.

На питання, чи підтримували вони з дружиною протести в Білорусі, Арсеній коротко відповів: "Політикою не цікавилися і в протестах не брали участі".

Арсен Зданевич припускає, що вони з дружиною готові повернутись у Білорусь, але "якщо нас не посадять і не буде кримінальних справ".

Передісторія: Легкоатлетку з Білорусі Христину Тимановську, яка перебуває на Олімпіаді в Токіо, силою відвезли в аеропорт, щоб доставити назад в Білорусь після того, як вона поскаржилася на національних тренерів у соцмережі. Однак в аеропорту вона зайшла у відділок поліції і попросила міжнародного захисту.

Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо, де їй видали гуманітарну візу.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьспортУкраїна
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