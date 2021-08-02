Філатов пообіцяв вакцинованим дніпрянам безкоштовні проїзд і кіно

Мер Дніпра Борис Філатов зобов'язав своїх підлеглих вакцинуватися або щотижня своїм коштом робити ПЛР-тести на коронавірус, а жителям міста буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті та метро, ​​а також безкоштовне кіно.

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова Філатова: "Тепер всі мої підлеглі зобов'язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як в мерії Нью-Йорка). Або звільняються.

Всім знову провакцинованим землякам буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро.

Ну і як плюшки - будемо ходити в кіно безкоштовно. Батогом і пряником. Бережіть себе. "Дельта" на порозі ".

Дослівно: "Усім працівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради, які не вакцинуються до 15.10.21, надавати керівникам довідку про відсутність COVID-19 щотижня.

Департаменту з питань місцевого самоврядування надати пропозиції з організації 2 заходів (перший – для молоді, другий – для людей похилого віку) у жовтні-листопаді з безкоштовним входом при пред’явленні документа, який підтверджує вакцинацію.

Управлінню культури надати пропозиції щодо взаємодії з кінотеатрами стосовно видачі флаєрів зі знижкою для вакцинованих 2-ю дозою та/або перегляду кінофільмів вакцинованими у залах з можливістю знаходитися без засобів індивідуального зв’язку.

Департаменту транспорту підготувати проєкт про заохочення мешканців міста до вакцинації, передбачивши видачу вакцинованим місячних проїзних квитків.

Департаменту здоров’я забезпечити видачу проїзних квитків після 2-ї дози.

Нагадаємо: Схожу модель запровадив у США президент Джо Байден. Вакциновані жителі країни отримають по $100, а держслужбовці повинні вакцинуватися.

Або вони будуть змушені постійно носити на роботі маску, щотижня тестуватися, дотримуватися соціальну дистанцію і ще кілька нових правил.