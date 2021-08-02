Філатов пообіцяв вакцинованим дніпрянам безкоштовні проїзд і кіно
Мер Дніпра Борис Філатов зобов'язав своїх підлеглих вакцинуватися або щотижня своїм коштом робити ПЛР-тести на коронавірус, а жителям міста буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті та метро, а також безкоштовне кіно.
Джерело: Філатов у Facebook
Пряма мова Філатова: "Тепер всі мої підлеглі зобов'язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як в мерії Нью-Йорка). Або звільняються.
Всім знову провакцинованим землякам буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро.
Ну і як плюшки - будемо ходити в кіно безкоштовно. Батогом і пряником. Бережіть себе. "Дельта" на порозі ".
Дослівно: "Усім працівникам виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради, які не вакцинуються до 15.10.21, надавати керівникам довідку про відсутність COVID-19 щотижня.
Департаменту з питань місцевого самоврядування надати пропозиції з організації 2 заходів (перший – для молоді, другий – для людей похилого віку) у жовтні-листопаді з безкоштовним входом при пред’явленні документа, який підтверджує вакцинацію.
Управлінню культури надати пропозиції щодо взаємодії з кінотеатрами стосовно видачі флаєрів зі знижкою для вакцинованих 2-ю дозою та/або перегляду кінофільмів вакцинованими у залах з можливістю знаходитися без засобів індивідуального зв’язку.
Департаменту транспорту підготувати проєкт про заохочення мешканців міста до вакцинації, передбачивши видачу вакцинованим місячних проїзних квитків.
Департаменту здоров’я забезпечити видачу проїзних квитків після 2-ї дози.
Нагадаємо: Схожу модель запровадив у США президент Джо Байден. Вакциновані жителі країни отримають по $100, а держслужбовці повинні вакцинуватися.
Або вони будуть змушені постійно носити на роботі маску, щотижня тестуватися, дотримуватися соціальну дистанцію і ще кілька нових правил.