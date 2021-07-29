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По $100 кожному: Байден спонукає американців до вакцинації

Четвер, 29 липня 2021, 23:58

У Білому домі повідомили, що всі цивільні службовці федерального уряду повинні будуть пройти вакцинацію від COVID-19 або регулярно робити аналізи, носити маску та дотримуватися дистанції, а також пропонують виплачувати по $100 людям за вакцинацію.

Джерело: Білий дімAP

Пряма мова Байдена: "Це епідемія невакцинованих. Помирають люди, які не мають помирати".

Деталі: Зазначається, що Білий дім використовує агресивніший підхід до боротьби зі штамом "Дельта".

Якщо держслужбовці не підтвердять свою вакцинацію, вони будуть змушені постійно носити на роботі маску, щотижня тестуватися, дотримуватися соціальної дистанції та дотримуватися ще декілька нових правил.

У США наразі 4 мільйони федеральних співробітників.

Байден також закликатиме місцеву владу з "коронавірусних" коштів виплачувати по $100 людям, які недавно пройшли вакцинацію від COVID-19. Згідно з оприлюдненим раніше опитуванням, третина невакцинованих людей заявили, що гроші допоможуть їм погодитися на щеплення.

Міністерство оборони США має додати вакцинацію від COVID-19 до переліку обов'язкових щеплень для військових.

Нагадаємо: Центри США з контролю і запобігання захворювань (CDC) рекомендували всім, навіть щепленим від COVID-19 людям, носити маски в приміщеннях, особливо в небезпечних з точки зору епідеміології районах країни.

Теми: СШАБайденвакцинація


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