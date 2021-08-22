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Соціал-демократи наздогнали блок Меркель за 5 тижнів до виборів

Неділя, 22 серпня 2021, 11:08
Соціал-демократи наздогнали блок Меркель за 5 тижнів до виборів

За п'ять тижнів до парламентських виборів у Німеччині соціал-демократи (СДПН) наздогнали блок Ангели Меркель ХДС/ХСС в симпатіях виборців та посилили свої шанси отримати посаду канцлера.

Про це свідчить опитування Insa для Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Підтримка ХДС/ХСС із кандидатом у канцлери Арміном Лашетом впала на три процентних пункти до 22%.

Соціал-демократи зі своїм кандидатом Олафом Шольцом піднялися на два пункти до 22%.

Це означає, що вперше з квітня 2017 року ХДС/ХСС та СДПН мають однакову електоральну підтримку. Це також рекордно низька підтримка для консервативного блоку Меркель.

"Зелені" з кандидаткою у канцлери Анналеною Бербок втратили один процентний пункт і мають 17%. "Вільні демократи" зросли на один пункт до 13%, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" зросла на один пункт до 12%. "Ліві" залишається стабільним на рівні 7%.

З огляду на нещодавні національні опитування, які свідчать про те, що консерватори ризикують втратити контроль над владою, Меркель у суботу закликала свою партію об’єднатися довкола Лашета, чия кампанія також зазнає критики в блоці ХДС/ХСС. 

Вона зазначила, що цьогорічне голосування є першим у післявоєнній Німеччині, де чинний канцлер не балотується на перевибори. 

Як повідомлялося, кандидат на пост канцлера, міністр фінансів Олаф Шольц, користується більшою популярністю серед виборців, ніж Армін Лашет, прем’єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориНімеччинаМеркель
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