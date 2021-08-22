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Командувач НАТО до Дня Незалежності: Україна може покладатись на Альянс

Неділя, 22 серпня 2021, 13:56
Командувач НАТО до Дня Незалежності: Україна може покладатись на Альянс

Командувач Об'єднаних сил союзників НАТО в Неаполі, командувача ВМС США у Європі та Африці адмірал Роберт Берк з нагоди 30-ї річниці Незалежності України заявив, що Україна може покладатися на повну солідарність НАТО.

Про це йдеться у відеозверненні адмірала, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

"Вітаю мільйони українців, які сьогодні відзначають 30-ту річницю Незалежності. 30 років тому хоробрі патріоти об’єдналися, щоб проголосити Україну незалежною країною. У 1991 році ваш народ відчайдушно боровся та заплатив високу ціну за свою свободу, право на власний вибір і шлях. Сьогодні Україна продовжує протистояти прямим загрозам її суверенітету і територіальній цілісності, та може покладатися на повну солідарність НАТО", - сказав Берк.

Він запевнив, що Україна - цінний партнер НАТО, і Альянс надає надійну політичну і практичну підтримку українському оборонному сектору. 

"Від військових навчань та фінансової допомоги до підтримки у протидії пандемії COVID-19, НАТО продовжує надавати потужни практичну допомогу Україні", - сказав Берк.

Адмірал наголосив, що НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також важливі внутрішні реформи, які сприяють зміцненню її безпеки. 

"Святкуючи сьогодні День незалежності, українці у всьому світі пам’ятають про випробування, через які їм довелося пройти, аби захистити свою свободу. Українці добре знають ціну свободи. У цей день я бажаю всім вам щасливої 30-ї річниці Незалежності… Ми в НАТО сподіваємось на щасливе майбутнє разом з Україною", - зазначив Берк.

Нагадаємо, за найсвіжішим опитуванням ​​ соціологічної групи "Рейтинг", вступ до НАТО підтримують 54% українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: День НезалежностіНАТОУкраїна
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