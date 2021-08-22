У понеділок в Києві перекриють ряд вулиць, можуть зупинити транспорт

У понеділок, 23 серпня, буде заборонено рух транспорту низкою вулиць Києва.

Джерело: КМДА

Деталі: Так, із 22:00 22 серпня до закінчення заходів 24 серпня заборонять рух транспорту на час проведення заходів на ділянках вулично-дорожньої мережі: Петрівська алея, Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили.

Із 06:00 23 серпня до закінчення заходів 24 серпня заборонять рух транспортних засобів на час проведення заходів на вул. Михайла Грушевського (від перехрестя вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Липська (від вул. Михайла Грушевського до вул. Інститутської).

Із 06:00 23 серпня до закінчення заходу перекриють рух на вул. Шовковичній (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського), вул. Володимирській (від перехрестя вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка), Рильському пров. (від перехрестя вул. Стрілецької до вул. Володимирської), вул. Ярославів Вал (від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського пров. (крім громадського транспорту), вул. Лисенка (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Ярославів Вал), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Леонтовича).

Окрім цього, із 06:00 23 серпня до закінчення заходу обмежать рух від мосту Метро по Набережному шосе до Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, Дніпровського узвозу, вул. Інститутській (від вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Михайла Грушевського (від Європейської пл. до вул. Садової), Кріпосний пров., вул. Михайла Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Івана Мазепи), вул. Івана Мазепи до вул. Лаврської, вул. Лаврська до вул. Старонаводницької, вул. Старонаводницька, вул. Хрещатик (від б-ру Тараса Шевченка до Європейської пл.), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Хрещатик), Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної), вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Олеся Гончара), вул. Садова.

Також 23 серпня закриють вхід та вихід станції метро "Золоті ворота", який розташований на вул. Володимирській. У зв’язку із тимчасовою забороною транспортного руху на вулицях М. Грушевського і Володимирській 23 серпня протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів №№ 6, 16, 18.