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У Києві підняли найбільший прапор, Зеленський поїхав у географічний центр

Понеділок, 23 серпня 2021, 10:08
У Києві підняли найбільший прапор, Зеленський поїхав у географічний центр
Зеленський на церемонії підняття прапора у селі Мар’янівка, фото ОП

У День державного прапора у Києві підняли найбільший стяг в Україні, а в географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Найбільший стяг в Україні у Києві підняли на флагшток ветерани АТО та ООС.

Церемонія відбулася за участю київського міського голови Віталія Кличка і загальновійськового взводу роти Почесної варти.

День державного прапора у столиці вперше проходить на території меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні". Тут торік відкрили меморіал із найбільшим прапором.

Флагшток нині є найбільшим в Україні. Його висота - близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Водночас на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України з нагоди Дня державного прапора та Дня незалежності. У церемонії, зокрема, взяли участь керівництво ВР та народні депутати.

 
фото Укрінформ

"Треба робити так, щоб український стяг, синьо-жовтий, був не лише над Києвом, але й над Донецьком і Луганськом, тому що для нас це не просто прапор країни. Це прапор перемоги, який, я впевнений, буде таким, а для цього повинні працювати і ми (влада — ред.), і ви (громадяни — ред.), і наша армія", - сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков.

Разом з тим, у географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області підняли державний прапор за участю президента Володимира Зеленського.

Президент розповів, що у географічному центрі України біля флагштока з національним стягом розміщено артоб'єкт, де розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють 24 області України й український Крим.

"Це – символ того, що підніматись угору і бути на висоті набагато легше разом", – підкреслив Зеленський.

"Українська правда" у Threads

Теми: святкування
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