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Дуда і Зеленський разом заявили, що місце України – у ЄС

Понеділок, 23 серпня 2021, 11:10

Президент Польщі Анджей Дуда та президент України Володимир Зеленський опублікували спільну статтю у французькому Le Figaro, в якій вказують, що спільного мають сучасні дві держави і відстоюють позицію, що Україна у майбутньому має стати членом ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З точки зору Польщі, місце України - у Європейському Союзі", - йдеться у заголовку.

Президенти зазначають, що і Польща, і Україна зі своїх вихідних позицій 30 років тому - хоча й різних - прагнули приєднатися до "європейської сім’ї вільних націй". Анджей Дуда зазначає, що Польща першою визнала незалежність України та увесь цей час розглядала Україну як свого майбутнього партнера і союзника в ЄС та НАТО.

"Ми переконані, що Україна, а також Польща та усі країни-члени ЄС виграють від майбутнього прийняття України у Євросоюз. Європа ніколи не закінчувалася на Ельбі, ані на Одері. І так само було би штучно, історично абсурдно та несправедливо будувати її кордон на Бузі - де сходяться кордони Польщі й України", - зазначають президенти.

Вони зауважують, що Польща та Україна зараз поділяють точки зору щодо безпекових загроз, щодо окупації Криму та війни на сході України. 

"Війська, що стоять поруч з нашими кордонами та на тимчасово окупованих територіях України - це виклик для європейської безпеки. Інші дії Росії, які важче викрити - підривна діяльність, політична корупція - загрожують руйнацією миру у Європі", - підкреслюють Дуда і Зеленський.

Президенти пояснюють, що Польща та Україна виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік-2", вважаючи його політичним проєктом РФ задля тиску на Україну та створення передумов для нової агресії в Східній Європі, а нещодавня заява США й Німеччини щодо ПП2, в якій вони дали "зелене світло" для його добудови, підриває довіру союзників і послаблює безпеку в цій частині континенту.

Президенти зазначають, що Польща, як одна з найближчих європейських сусідок України, є для українців успішним прикладом трансформації та економічного зростання, що міжлюдські й економічні зв’язки між країнами міцнішають - у Польщі дуже багато українців, багато польськи туристів приїздить і до України.

Згадується також заснування "Люблінського трикутника" разом з Литвою, як відображення спільного історичного минулого.

"Українці й поляки нині разом творять спільну нову історію успіху. І цей процес незворотній", - пишуть президенти. 

Нагадаємо, Анджей Дуда особисто бере участь у першому саміті Кримської платформи, який нині відбувається у Києві.

Як повідомлялося раніше, у Єврокомісії зазначили, що не бачать перспектив для запуску процедури членства України в ЄС у найближчі 3-5 років.

Теми: ДудаЗеленськийЄС


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