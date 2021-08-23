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Поблизу Афін спалахнула нова лісова пожежа, евакуювали жителів двох сіл

Понеділок, 23 серпня 2021, 16:43

На захід від Афін у понеділок почалися нові пожежі у лісовій зоні, яка була знищена полум’ям минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Влада наказала евакуювати села Вілія та Профіті-Іліас, приблизно за 50 км від столиці Греції, оскільки сильний вітер роздував полум’я. Повідомлень про постраждалих немає.

Поліція припинила рух на автодорозі Елефсіна-Тівон поблизу Вілії. Заступник губернатора Аттики Лефтерис Космопулос розповів, що полум'я утворює фронт щонайменше на 1,5 км і горить у густих лісах.

Представник пожежної служби повідомив, що загалом 85 пожежників, 13 гелікоптерів та вісім літаків були направлені на ліквідацію пожежі на захід від Афін.

Минулого тижня на тій же території було спалено понад 9000 гектарів густого соснового лісу.

Понад 500 лісових пожеж спалахнули по всій Греції з початку серпня, спустошивши ліси та змусивши евакуювати тисячі людей.

Найбільший з них, на острові Евія поблизу Афін, горів протягом кількох днів, перш ніж його локалізували.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаГреція
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