"Талібан" хоче швидкого виведення військових США, інакше "будуть наслідки"

Речник "Талібану" заявив, що вони вважають дату 31 серпня погодженою "червоною лінією" та що якщо західні військові залишаться надовше задля евакуації - "будуть наслідки".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це заявив в інтерв’ю речник "Талібану" Сухаїл Шахін.

"Це червона лінія. Президент Байден оголосив, що до 31 серпня вони виведуть усіх військових… Якщо США чи Британія збирались просити додатковий час для продовження евакуації - наша відповідь "ні". Або будуть наслідки. Це створить недовіру між нами. Якщо вони збираються продовжувати окупацію - це викличе реакцію", - заявив речник.

Речник заявив також, що, на його думку, люди відчайдушно намагаються втекти з країни через бажання жити у багатших країнах Заходу, а не тому, що бояться за своє життя.

У той же час, є свідчення про те, що представники "Талібану" почали розшукувати людей, які працювали в попередньому уряді, а в деяких провінціях закривають школи для дівчат. Шахін назвав це "фейками".

Як повідомляє DPA, вранці 23 серпня в аеропорту Кабула сталася перестрілка на північному в’їзді в аеропорт, троє афганських військових отримали поранення. Хто відкрив вогонь, точно не відомо.

Раніше президент США Джо Байден заявив про прискорення "важкої і болючої" евакуації американців і десятків тисяч інших людей з Кабула, але не виключив, що вивезення людей буде продовжено після встановленого дедлайну 31 серпня.

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