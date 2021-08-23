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"Талібан" хоче швидкого виведення військових США, інакше "будуть наслідки"

Понеділок, 23 серпня 2021, 16:59
Талібан хоче швидкого виведення військових США, інакше будуть наслідки
Таліби

Речник "Талібану" заявив, що вони вважають дату 31 серпня погодженою "червоною лінією" та що якщо західні військові залишаться надовше задля евакуації - "будуть наслідки".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News, про це заявив в інтерв’ю речник "Талібану" Сухаїл Шахін.

"Це червона лінія. Президент Байден оголосив, що до 31 серпня вони виведуть усіх військових… Якщо США чи Британія збирались просити додатковий час для продовження евакуації - наша відповідь "ні". Або будуть наслідки. Це створить недовіру між нами. Якщо вони збираються продовжувати окупацію - це викличе реакцію", - заявив речник. 

Речник заявив також, що, на його думку, люди відчайдушно намагаються втекти з країни через бажання жити у багатших країнах Заходу, а не тому, що бояться за своє життя. 

У той же час, є свідчення про те, що представники "Талібану" почали розшукувати людей, які працювали в попередньому уряді, а в деяких провінціях закривають школи для дівчат. Шахін назвав це "фейками".

Як повідомляє DPA, вранці 23 серпня в аеропорту Кабула сталася перестрілка на північному в’їзді в аеропорт, троє афганських військових отримали поранення. Хто відкрив вогонь, точно не відомо. 

Раніше президент США Джо Байден заявив про прискорення "важкої і болючої" евакуації американців і десятків тисяч інших людей з Кабула, але не виключив, що вивезення людей буде продовжено після встановленого дедлайну 31 серпня.

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Теми: АфганістанСШАВелика Британія
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