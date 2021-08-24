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У Києві для святкування Дня Незалежності перекрили вулиці – перелік

Вівторок, 24 серпня 2021, 08:42
У Києві для святкування Дня Незалежності перекрили вулиці – перелік

У вівторок, 24 серпня, у центральному районі Києва тимчасово (до 22:00) обмежили рух транспортних засобів.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Рух обмежено на таких вулицях: Хрещатик, Майдан Незалежності, Маршала Рибалка, В'ячеслава Чорновола, Площа Перемоги, Старовокзальна, Велика Васильківська, площа Льва Толстого, площа Бессарабська, Академіка Туполєва, Івана Федорова, Либідська площа, Європейська площа, Володимирський узвіз, Боричів узвіз, Набережно-Хрещатицька, Нижній Вал, Глибочицький проїзд, Петрівська алея, Паркова дорога, Дніпровський узвіз, Набережне шосе, Богдана Хмельницького, Володимирська, Льва Толстого, Саксаганського.  

 

До 16:00 обмежений рух бульваром Шевченка в напрямку Хрещатику.

Крім того, до завершення святкових заходів заборонять рух на вулиці Трьохсвятительській, Європейській площі та вулиці Михайла Грушевського (до Кріпосного провулку), Майдані Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної), вулиці Михайлівській та Великій Житомирській та Стрілецькій, вулиці Костьольній, вулиці Липській (від Грушевського до Інститутської), вулиці Інститутській (від Шовковичної до Ольгинської), Парковій дорозі, Петрівській алеї та Дніпровському узвозі, з’їзді від Грушевського № 9а до Паркової дороги.

Заборону руху також введуть на: вулиці Малій Житомирській (до Софійської площі), вулиці Софіївській, вулиці Лютеранській (від Заньковецької до Шовковичної), вулиці Шовковичній (від Лютеранської до Інститутської) та на вулиці Фізкультури.

Тимчасово закриють вхід та вихід зі станцій метрополітену "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів. Метрополітен продовжить свою роботу на дві години.

Українська правда

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Теми: День НезалежностіКиївтранспортдороги
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