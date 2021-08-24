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Україна готова до "нормандської" зустрічі на рівні глав МЗС - Кулеба

Вівторок, 24 серпня 2021, 14:43

Україна готова до проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн Нормандського формату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Франції Жаном Івом Ле Дріаном. 

Кулеба зазначив, що міністри "єдині у думці" про те, що Нормандський формат має працювати та очікують від нього більшої динаміки. 

"Ми розуміємо, що це насамперед залежить від позиції Росії. Користуючись нагодою, хочу підтвердити, що ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ у Нормандському форматі. Сподіваємося, що наш російський колега, міністр Лавров, так само конструктивно і добросовісно підійде до проведення цієї зустрічі. Ми так само працюватимемо над організацією саміту у Нормандському форматі", - зазначив він.  

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона планує просити президента Джо Байдена про участь США у одному з форматів мирного врегулювання на Донбасі.

Теми: Кулеба Дмитро


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