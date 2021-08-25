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Суд Німеччини винесе рішення у справі "Північного потоку-2"

Середа, 25 серпня 2021, 00:57
Суд Німеччини винесе рішення у справі Північного потоку-2

Очікується, що в середу Вищий земельний суд Дюссельдорфа винесе рішення за скаргою акціонерного товариства "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на представника пресслужби суду

Пряма мова співрозмовниці: "На засіданні не будуть присутні учасники процесу, буде оголошено рішення".

Деталі: Оператор "Північного потоку 2" раніше оскаржив рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, яка в Німеччині регулюється відповідним національним законом.

Скарга була подана стосовно параграфа 28б закону про енергетичну економіку ФРН.

Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року.

Серед головних положень директиви – поділ компаній, що постачають газ і компаній, які його транспортують.

Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників.

Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

До питання подальшого будівництва газопроводу рішення суду в Дюссельдорфі ніякого стосунку не має, уточнили у пресслужбі суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2РосіяНімеччина
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