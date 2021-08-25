Зеленський їде в Кишинів у День незалежності Молдови

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях в Кишеневі, організованих з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови 27 серпня.

Про це повідомили в адміністрації президента Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У президентки Молдови також повідомили, що президент Польщі Анджей Дуда прилетить до Кишинева 26 серпня і проведе в цей день "ряд зустрічей з високопоставленими особами", в тому числі і з президентом Маєю Санду.

А на наступний день разом з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою Санду візьме участь в урочистостях, організованих на площі Великих національних зборів. Після цього відбудеться низка двустороонніх зустрічей.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Кишинів з робочим візитом з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності Молдови, де зустрінеться з новопризначеною прем’єркою Наталією Гаврилицею.

Президентка Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті Кримської платформи, за що її розкритикувала партія соціалістів проросійського Додона.

Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ої річниці Незалежності України в Києві.