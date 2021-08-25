"Північний потік-2" програв суд в Німеччині щодо звільнення від правил ЄС

Вищий земельний суд Дюссельдорфа у середу виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Суд відхилив скаргу акціонерного товариства "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. Суд вважає, що на газопровід повинні поширюватися чинні правила ЄС.

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені. Ці правила націлені на забезпечення чесної конкуренції на ринку і запобігання того, щоб компанії могли перешкоджати доступу конкурентів до інфраструктури.

Це означає, що компанія, яка транспортує газ, повинна продавати свої потужності третім сторонам.

Оператор "Північного потоку-2" стверджує, що правила ЄС, змінені в 2019 році, були спрямовані на знищення газопроводу. Підпорядкування цим правилам буде коштувати "Північному потоку-2" додаткових часу і грошей, але не зупинить його завершення.

Проект вартістю 11 мільярдів доларів і пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів зіткнувся з політичною протидією з боку Вашингтона, а також України і Польщі, які можуть втратити прибуток за транзит, якщо трубопровід буде введений в експлуатацію.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

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