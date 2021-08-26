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У Швеції починається суд над консультантом Volvo, звинуваченим у шпигунстві на користь РФ

Четвер, 26 серпня 2021, 10:22

У Швеції починається судовий процес над 47-річним екс-консультантом компанії Volvo, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії, - перший в країні процес за шпигунство за останні 18 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Чоловіка затримали у лютому 2019 року в ресторані у центрі Стокгольма, коли він зустрічався зі співробітником російської розвідки, який, за даними поліції, діяв під дипломатичним прикриттям. 

В лютому 2021 року йому висунули звинувачення у розкритті інформації за винагороду про компанії, на які він працював - Volvo Cars в Гетеборзі та Scania CV в Седертельє. Консультанта звинувачують у тому, що він без відома компаній копіював матеріали зі свого робочого комп’ютера на власний та на USB-носії і за гроші передавав співробітнику російської розвідки. Звинувачення називає ці дії нелегальною розвідувальною діяльністю проти інтересів Швеції, що можуть зашкодити безпеці. 

Чоловік свою провину заперечує. За статтями звинувачення йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Суд починається 26 серпня і очікувано завершиться до 1 вересня. 

Ще у 2019 році Associated Press з посиланням на свої джерела повідомляло, що росіянином, який спілкувався зі шведом, був Євгєній Умеренко. Тоді він працював у посольстві РФ і виїхав зі Швеції через три тижні після затримання консультанта. 

Як випливає з публікації Associated Press, обвинуваченого звати Крістіан Дмітрієвський і до отримання громадянства Швеції він був громадянином Росії.



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