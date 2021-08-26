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Данія і Бельгія заявили про припинення евакуацій з Кабула, Франція планує з п’ятниці

Четвер, 26 серпня 2021, 10:59

Франція з п’ятниці планує припинити евакуацію з Кабула з п’ятниці 27 серпня, Данія і Бельгія вже зупинили польоти. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

"Починаючи із завтрашнього вечора, ми вже не зможемо евакуювати людей з аеропорту Кабула", - сказав у коментарі RTL прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс. 

Останній евакуаційний рейс Данії вже вилетів з країни, з 90 цивільними особами, не рахуючи військових та дипломатів. "Літати в Кабул чи з нього тепер небезпечно", - прокоментувала міністерка оборони Тріне Брамсен.

Прем’єр Бельгії Александр де Кроо ввечері 25 серпня заявив, що після останніх п’яти рейсів цього дня наступних вже не буде "з огляду на розвиток ситуації та відповідно до домовленостей з іншими партнерами". 40 бельгійських військових, які допомагали підтримувати безпеку в аеропорту, також покинули його.

Нагадаємо, США, Британія та Австралія 26 серпня закликали не їхати в аеропорт Кабула та покинути зону навколо нього через високу загрозу теракту. 

"Талібан" хоче, аби іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і не погоджується на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Президент Джо Байден зазначив, що США встигають вкластися у терміни та зацікавлені закінчити місію якнайшвидше через загрозу атаки на аеропорт бойовиків "Ісламської держави". 

Водночас держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжить допомагати виїхати з країни і після цієї дати, не деталізувавши, як це може відбуватися.

Теми: ДаніяФранція


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