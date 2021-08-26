Франція евакуює посла в Афганістані після вибухів біля аеропорту Кабула

Посол Франції в Афганістані Давид Мартіно "буде працювати з Парижа" у зв'язку з побоюваннями з приводу безпеки після вибухів біля аеропорту Кабула.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"З огляду на умови безпеки, французький посол поки не залишиться в Афганістані. Він залишиться послом, але по інший бік, з міркувань безпеки він буде працювати з Парижа", - сказав Макрон.

Водночас Макрон підкреслив, що, незважаючи на атаку, Франція має намір продовжити операцію по евакуації.

"Протягом кількох днів Франція разом з іншими союзниками робить все можливе в цій ситуації, і ми продовжимо робити це", - сказав він.

На цей час Франція евакуювала 115 французьких громадян і 2000 афганців. Раніше французький уряд заявляв, що останній французький літак вилетить ввечері 27 серпня.

Нагадаємо, офіційний представник "Талібану" заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті вибуху біля аеропорту Кабула.

Пізніше Пентагон заявив, що вибухів було два - один біля воріт Еббі, де розміщувалися військові Британії та США, а другий біля готелю Baron неподалік.

За попередніми даними, вибух скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше цього дня уряди США, Британії та Австралії сказали своїм громадянам, які очікують евакуації з Кабула, не їхати в аеропорт найближчим часом через терористичну загрозу.