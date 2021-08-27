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Головний санітарний лікар: Пандемія триватиме ще 2-5 років

П'ятниця, 27 серпня 2021, 10:18
Головний санітарний лікар: Пандемія триватиме ще 2-5 років
МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що пандемія COVID-19 може тривати ще від двох до п'яти років. 

Джерело: інтерв’ю Кузіна "BBC News Україна

Пряма мова: "У цьому році це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує і кожного місяця ми можемо стикатися з новими штамами. Але і наука не стоїть на місці, з'являються нові вакцини.

Це буде тривати принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді або універсального щеплення, або лікування".

Нагадаємо: На початку пандемії коронавірусу епідеміологи припускали, що вона триватиме щонайменше 2 роки, доки не буде створено вакцину. Попри низку вакцин і процес вакцинації у світі коронавірус поширюється далі, мутуючи. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміямедицинаМОЗ
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