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В рамках візиту Зеленського до США планують підписати три двосторонні документи – ОП

П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:42

Документи щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері будуть підписані у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Про це йшлося на зустрічі заступника керівника Офісу президента Романа Машовеця з аташе з питань армії та оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США в Україні, повідомила пресслужба ОП.

"Роман Машовець відзначив практичну готовність опрацювання проектів трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері. Американська сторона повідомила про готовність підписати ці документи під час візиту Президента України до США", - розповіли у пресслужбі ОП. 

На зустрічі обговорювалися шляхи підвищення ефективності та можливого збільшення групи американських радників у сфері безпеки й оборони. 

Машовець відзначив необхідність дорадчої допомоги, яку Україна отримує від США, і запропонував розширити сфери її надання.

Зі свого боку Бріттані Стюарт висловила готовність до таких кроків і надала пропозиції щодо їхньої практичної реалізації.

Зустріч Володимира Зеленського з президентом Джо Байденом відбудеться 31 серпня у Білому домі.

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Європейська правда

Теми: ЗеленськийБайденСШАУкраїна


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