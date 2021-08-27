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Плавчиня завоювала третє золото для України на Паралімпіаді в Токіо

П'ятниця, 27 серпня 2021, 14:20

Українська плавчиня Анна Стеценко завоювала "золото" на Паралімпіаді в Токіо у плаванні на 400 метрів вільним стилем.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Стеценко здобула нагороду на дистанції 400 метрів вільним стилем (клас - S13).

Стеценко підходила до змагань у якості головної претендентки на паралімпійське золото. У кваліфікації вона показала найкращий час - 4:31.51 хвилини.

Це третє золото в арсеналі України на Паралімпіаді в Токіо. До Стеценко найвищі нагороди вигравали плавчиня Єлизавета Мерешко та пауерліфтерка Мар'яна Шевчук.

Плавання. 400 метрів, вільний стиль. Клас - S13:

  • Анна Стеценко (Україна) - 4:23.92 хвилини
  • Карлотта Джиллі (Італія) - 4:26.14 хв
  • Катя Дедекінд (Австралія) - 4:35.87 хв.

Наразі у медальному заліку України 21 нагорода: 3 "золота", 12 "срібних" нагород, 6 "бронзових" медалей. 

На Паралімпіаді у Ріо у 2016 році Стеценко завоювала 3 "золотих" та 1 "срібну" нагороду. 

Теми: ПаралімпіадаЯпонія


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